Meie ettepanek muuta sundvaktsineerimine karistatavaks on vastukäik nendele jõududele, kes soovivad koroonapandeemia egiidi all inimese vabast tahtest üle sõita. Me tahame ära hoida riiklikult heaks kiidetud vägivalla ja muuta taolised vägivallailmingud karistatavaks. Oluline on mõista, et sundvaktsineerimisena ei käsitle me ainult sellist olukorda, kus inimesel jõuga käed selja taha väänatakse ja süstal õlga surutakse.