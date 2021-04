KULTUURIBIIT | Kirjaniku ja stsenaristi Birk Rohelennu playlist

Hunta – Gena nah

Viimasena tuleb ära mainida, et Eestis tehakse praegu väga palju head muusikat. Olen enda jaoks avastanud mitmeid lugusid-bände ja see on ikka tõeliselt äge, mis toimub. Eelnevast listist paistab ilmselt silma, et punk ja rock on mulle ikkagi eriti südamelähedased. Hunta puhul meeldib see, et tegu on küpse, iroonilise, muheda bändiga, kelles on säilinud mõnus power. Võib vist südamerahuga öelda, et kui inimene ikka enda üle nalja visata ei oska, siis ei oska üldse elada. Muhe nüanss on ka see, et seda laulu esimest korda kuuldes kuulsin sõnu valesti, ja arvasin, et refrään teatab “get a life”. Ka see on väga hea soovitus, igal ajal, igaühele.