Karmo Tüür „ebasõbralikest riikidest“: Venemaa pakub meile meie endi keedetud suppi helpida

Sümmeetriline vastus oleks tavapärane diplomaatiline praktika, nn tit-for-tat taktika: teie saadate välja meie saadiku, meie saadame teie oma.

Nüüd aga lisatakse sellele asümmeetriline kiht: kandmine ebasõbraline riikide nimekirja, mis toob kaasa mingid komplikatsioonid (nt teadaolev piirang kohapealt tööjõu värbamisele).

Tuleb tunnistada, et see on selles mõttes nutikas samm, et kasutatakse ära nö vaenlase energiat ja/või eelsoodumust.