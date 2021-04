PÄEVA TEEMA | Lauri Läänemets: Reformierakonnal on riigis valitsevast vale arusaam või neil puudub kriisist väljumise plaan

Kogu Euroopa trükimasinad trükivad juurde uut raha, range eelarvepoliitika poolest tuntud USA ja Saksamaa turgutavad sellel ja järgmisel aastal oma majandust ja ühiskonda hiigelsuurte laenudega. On täiesti arusaamatu, kuhu Eesti valitsus selle kõige keskel tormamas on? Jääb vägisi mulje, et mingi edetabeli koht on vaja võtta, sest ühiskonna päästmisega siin selget seost ei ole.

Kui kriisist väljumisel seatakse esikohale riigieelarve, näitab see, et valitsusel ei ole plaani, kuidas riigina raskustest üle saada. Meil on oht, et kriis loob uut ebavõrdsust, kümned tuhanded teenindussektoris töötanud noored ja naised on olnud tööta pikka aega, see mõjutab nende pere planeerimise ja tuleviku võimalusi.