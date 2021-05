Iga viies noor mees popsutab kanepit. On nad tõesti narkomaanid?

26-aastane Silver on just hiljaaegu oma töökohal kiirelt edasi jõudnud ja saanud keskastmejuhiks. Tema nooruse ja kogemuse vähesuse on kompenseerinud suur töövõime ja oskus leida lahendusi lootusetutes olukordades. Ta on sportliku eluviisiga, sai hiljuti pangast laenu ja plaanib osta kodu, kus võiks luua pere. Ühest küljest võiks ta olla kõigile eeskujuks. Ent samal ajal võiks teda tembeldada narkomaaniks.

Selline narkomaan Silver ei ole aga Eestis mingi haruldus. Tervise arengu instituudi (TAI) värskete andmete järgi on kahe viimase aasta jooksul noorte täiskasvanute seas narkootiliste ainete tarvitamine kasvanud. Levinuim uimasti on kanep.

Viimase 30 päeva jooksul oli 16–24-aastaste seas kanepit tarvitanud 21% mehi ja 10% naisi.

Et teda võiks nimetada narkomaaniks, sel teemal väitlemisse Silver isegi ei viitsi laskuda. „See oleks nagu öelda, et korra aastas ühe õlle joomine teeb mind alkohoolikuks. Olen kanepi teemal oma vanematega paar korda arutanud, aga rohkem ma seda viga ei tee. Nad lihtsalt ei saa aru ja pole mõtet tõmmata käima debatti, kus kivisse raiutud veendumused ei lase teemale läheneda arukalt.”