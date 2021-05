Õpetajad muretsevad, et emad teevad laste eest kodutöid ära. Ma ei ole kindel, kelle mure see kõige enam on. Mu kadunud isa rääkis, et temal olnud üks klassivend, kes ei osanud lugeda. Õppinud nad emaga õhtuti tekstid pähe ja nii läinud tükk aega, enne kui kool aru sai, et see poiss tegelikult lugeda ei oska. See oli kohe peale sõda. Tal oli isa sõjakeerises endale uue pere leidnud. Hiljem sai sellest poisist tubli mees.