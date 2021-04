PÄEVA TEEMA | Vladimir Svet: Estonia tulgu Lasnamäele!

Idee rajada rahvusooper Estonia juurdeehitus Tammsaare parki on tekitanud vastakaid tundeid. Selge on see, et rahvusooperi laiendamine on vajalik ja kohta selleks on otsitud aastaid. Räägitud on Linnahallist, Skoone bastionist, Bekkeri sadamast. Nüüdseks on jõutud tagasi juurte juurde, Estonia enda maja laiendamiseni.

Diskussioon selle üle on hea, aga vaevu niivõrd märgilise tähendusega hoone rajamise tulemusel peaks kannatama südalinna avalik ruum. Pakun mõelda kastist välja: ehitada rahvusooper Lasnamäele! Kusjuures selles idees pole midagi uut.