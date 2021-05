Eest lühikesed, tagant peaaegu seljani juuksed. Meeste soengumaailmas rokib taas mullet

„Vahepeal liikusime pigem sellises klassikalises suunas, küljed lühikesed, pealt pikemad, aga järjest rohkem tuleb moodi julgem mullet,” kinnitab stuudio HairEd juuksur German Pinelis.

Kui üldiselt on eesti mehed pigem konservatiivsed ja uute moesuundadega nii lihtsalt kaasa ei lähe, siis Pinelise sõnul on neidki, kes soovivad hallist massist eristuda ja julgevad temalt ka praegu poppi soengut paluda. „Mitte palju, tihti seda just ette ei tule, aga mõned kliendid ikka on olnud. Eriti 20. eluaastates mehed, kes on sageli julgemad, tulevad siia kindla pildi ja stiilisooviga.” Viimati mainitute eelistustes näeb German juba ka uut moodi. „Nende puhul ma enam isegi ei ütleks, et populaarne on mullet, vaid pigem selline Backstreet Boysi stiil, kus juuksed on keskelt lahku kammitud. See on praegu isegi rohkem in.”

Mullet’i naasmise põhjus on Pinelise sõnul lihtne: seegi on osa praegu ülipopulaarsest 1990-ndate ja nullindate stiilist.