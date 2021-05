POLIITKOLUMNIST | Moonika Helme: me viljeleme ideoloogiat, mis kultiveerib lootusetust ja ennustab surma

Meie lastele süvendatakse hirmu, et maailm on kriisis ja ei ole enam tulevikku. Nad kuulevad päevast päeva, et kliimaprobleemidest ja saabuvast katastroofist ja kui me kohe end kõiges, mis on olnud meile oluline, ära ei tühista, siis emake Maa võibki lakata. Ja meie koos temaga.

Ei tohi enam süüa, juua, autoga sõita, lemmikloomi pidada ja laste saamine on vaat et suurim kuritegu üldse! Mis mõttega siis üldse kedagi armastada, millestki unistada, midagi uut luua, kui kõik on koormaks maakerale ja kõik, mida teeme, mida oleme kalliks ja armsaks pidanud, seda maailma ühtäkki lootusetult hävitab! Hingatagi ei julge, sest see emiteerib süsinikdioksiidi…