Sveta Grigorjeva: müüjatüdrukust peaministriks? Jah, palun!

Mind teeb äärmiselt murelikuks jätkuv populistide populaarsuse tõus, ka vene emakeelega eestlaste seas, ja tänaste peavooluparteide suutmatus pakkuda populistide poolt kõnetatud inimestele alternatiivi. Näib, et meie tänaseid valitsejaid ei huvita jätkuvalt inimesed, kelle põhisõnavarasse ei kuulu sellised mõisted nagu „startup“ ja „exceli tabel“. Millest on kahju, sest maailmas on enamgi kui vaid tõhususpõhine mõtlemine ja üüratute summade kokkuajamine peamiselt sotsiaalmajanduslikult virelevate inimeste ja nende laste arvel. Eriti nende arvel, kes ei ela näiteks Tallinnas või Tartus.