Mart Valner: kõik on kõigega seotud, vaba ajakirjandus aitab selgust saada

Viimase aasta jooksul on tehtud nalja selle kohta, et üks mees sööb Hiina turul nahkhiirt, aga lisakilosid koguvad hoopis eestlased, kes ei saa jõusaali minna.

Nali naljaks, aga palju tõsisemalt saame rääkida näiteks põlevkivikaevanduste ja kliimamuutuste seosest oma kodust lahkuma sunnitud inimmassidega, kelle koduküla kaevus ei ole enam vett. Nemad omakorda tekitavad rändesurvet oma naabritele, lõpuks tekib konflikt ja järgmiseks arutleme meedia vahendusel, kui mõnitavalt võivad ikkagi meie parlamendierakonnad kindlatesse inimrühmadesse suhtuda. Need tegevused on omavahel tugevalt seotud – peale kliimamuutuste ja rände, viiruste ja spordiklubide on seotud põuad ja T-särgihinnad, Suessi kanal ja uute jalgrataste hulk Männiku kergliiklusteel.