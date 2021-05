Nelja kuu peale oleme vastu võtnud 14 000 eksamit. Nendest 7000 on korduseksamid. Neid inimesi, kes tulevad 4. - 21. kord, on 1453. Üks inimene on eksamit teinud 21 korral ja vaadates statistikat, siis ilmselt kohtume temaga 22. korral jälle.