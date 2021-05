On lausa kokku löödud, et Euroopa linnad on koroonapandeemiaga seotult teinud juurde tuhat kilomeetrit jalgrattateid, võtnud kasutusele liiklust rahustavaid meetmeid või loonud autovabu tänavaid. Ja see pole sugugi olnud vaid rattahullude Hollandi või Taani eripära, sama teed on läinud paljud Euroopa linnad. Kus on meie linnaisade ja -emade pop-up-rattateod ette näidata?