Ukraina telekanal UNIAN-TB näitas hiljuti suurt dokumentaalfilmi Venemaa ülemvalitseja Vladimir Putini seksuaalsest orientatsioonist. Endine riigiduuma saadik Ilja Ponomarjov sõnas kanalile antud intervjuus, et „kõige minimaalsemalt on Putin biseksuaal". Praegu elab Ponomarjov Kiievis Ukraina eriteenistuste kaitse all.

Filmis väidetakse ka, et Putini pikaaegseks seksuaalpartneriks on Dmitri Medvedev.