Täna ma tean, et ei terviseameti ega riigisaladuse paksu loori alla maetud kaitsepolitsei ohuhinnangus pole mingeid viiteid sellele, et politsei pidanuks rahuliku rahva vastu eriüksused välja tooma. Veelgi enam, tegemist polnud isegi mitte ohuhinnanguga vaid kõigest rutiinse memoga.Ja nüüd kirjutad, et kuna tegemist on PPA informatsiooniga, ei saa Sina siseministrina mulle kui riigikogu liikmele aru anda. Kuid see on kõigest üks osa hirmuäratavast pildist.