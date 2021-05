Eestis tabatud kokaiini rekord ületati sadade kilodega

Kokapõõsaste kasvatamine ja kokaiini valmistamine on maailmas tõusuteel. Kui veel mõned aastad tagasi oli kokaiini vallas esirinnas USA, siis paaril viimasel aastal tuleb 60% kaupa Euroopa poole. Osa sellest jõuab Eestissegi.

2010. aastal raportis Eesti maksu- ja tolliamet, et avastati 50 kilo kokaiini. See oli rekordkogus eelmise aasta 28. oktoobrini, kui politseil paluti sõita ühte Harjumaa kaubalattu. Töötajad olid avastanud euroalustel kilesse mässitud kauba seest kahtlased pakid. Kogenud laotöötajad said aru, et tegemist pole tavapärase kaubaga, ja andsid narkootiliste ainete kahtlusest politseile teada.

Esimene kiiranalüüs enne põhjalikke ekspertiise andis vastuse: kokaiin. Ja seda oli lausa 400 kilo. Põhja prefektuuri narkoüksuses alustatud kriminaalasi jõudis peagi keskkriminaalpolitsei lauale – loogiliselt võttes oli alust arvata, et saadetise taga on rahvusvaheline organiseeritud kuritegevus.