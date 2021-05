Tallinna kiirabi laseb vaktsineerimata töötajad lahti

Adlase sõnul võib üks kiirabibrigaadi töötaja puutuda aastas kokku umbes tuhande patsiendiga. Seejuures on pea kõik neist vähemalt enda hetkeseisundi mõttes riskigrupis. "Ka siis, kui terve inimene on saanud autolt löögi, on tema organismi vastupanuvõime muutunud," ütles Adlas. "Tagajärjed võivad olla surmavad," kirjeldas Adlas probleemi tõsidust.

Tuleb välja, et kiirabiõde ja brigaadijuht Joona Sõsa on Eesti Kiirabitöötajate Ametiühingu juhatuse liige, kuigi sellist ühingut äriregistrist veel ei leia – registrikannet alles menetletakse. Sõsa seos ametiühinguga selgus kristliku telekanali TV7 saatest, kus mees teiste seas koos Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhi Varro Vooglaiuga üles astus.