Lümfivähi seljatanud nelja lapse ema: lapsed on kõige suurem põhjus olla edukas

Esiklaps Tom (perekonna soovil on loos kasutatud laste hüüdnimesid) on praegu nelja-aastane tragi noormees. Teine järeltulija, plikatirts Sassu on suurest vennast paar aastat taga. Noorimad võsud Ammi ja Aari on kõigest nädalased. Hoolimata noorest east on 23-aastane Arabella jõudnud seilata abieluranda, tuua ilmale neli imearmsat last, konkureerida karjäärimaastikul ja seljatada raskekujulise lümfivähi. Emadepäeva künnisel rääkis Arabella LP-le emaduse ilusast ja valusast poolest.

19-aastasele Arabellale tuli rasedus ootamatult. Siis pidas ta end alles lapseks. „Rasedus tuli küll etteaimamatult, kuid gümnaasiumi lõpetamiseks andis see mulle väga palju motivatsiooni juurde. Mul oli uus inimene, kelle jaoks seda teha. Lapsed on kõige suurem põhjus olla edukas, sest sa ei ela enam ainult enda jaoks,” meenutas noor ema esimest lapseootust.

14-aastasena diagnoositi Arabellal kolmanda staadiumi T-rakuline lümfoblastne lümfoom, teisisõnu kiiresti arenev lümfivähk.