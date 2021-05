Värve armastav moekunstnik Karl Korsar: must on igav, selle kasutamine tundub justkui ameti reetmine

Karl, sind peetakse Eesti kõige värvilisemaks kangadisaineriks. Kuidas su teekond värvide ja kangasteni alguse sai?

Armastan värve ja olen uhke selle tiitli üle! Kasvasime koos õe Hanna Korsariga Tartus, kus ema pidas kodus moeateljeed. Usun, et meil kummalgi ei olnud moest pääsu. Kuigi meid ei sunnitud kunagi midagi tegema, kasvas huvi orgaaniliselt ema tegemisi jälgides. Arvan, et just seetõttu oleme mõlemad disainivalikutes väga mängulised ja julged.

Väiksest peale paelusid mind mustrid tapeetidel ja kangastel, otsisin usinalt mustri kordusi. EKA-s tekstiilidisaini õppides sain väga head baasteadmised, kuigi ma polnud kindel, kuidas suudan sellega end ära elatada, sest Eestis puuduvad võimalused tegeleda digitaaltekstiili disainiga.

Järgmised viis aastat tilulilutasin mööda maailma ringi – neli aastat Londonis ja aasta Sydneys. Oli mõnus karastus pärisellu ja see andis tõuke luua oma bränd.

Värvid toovad minu ellu palju rõõmu. Kasutan värve kodu sisustamisel, riietumisel ja süüa tehes.