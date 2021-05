PÄEVA TEEMA | Mari-Vivian Ellam sundvaktsineerimisest: kurjus algab sealt, kus lõpeb vaba tahe

Oma seisukoha on esitanud ka arvamusliidrist perearst Karmen Joller, kelle sõnul on vaktsineerimine meediku jaoks sama elementaarne kui ühekordsed kindad ja muud patsiendi ohutust tagavad meditsiinilised ettekirjutused. Küll aga on olemas oluline erinevus, mis on vaktsiiniretoorikast kõrvale jäetud: erinevalt ühekordsetest süstaldest, maskidest ja muust sarnasest puudutab vaktsiin otseselt inimese tervist ning seetõttu on survestamine moraalselt küsitav.

Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu liige Meego Remmel puudutas mõni aeg tagasi seda teemat põgusalt ühes vaktsiinihirmude vähendamisele keskenduvas taskuhäälingusaates, märkides, et kogu meditsiin on pärast II maailmasõda distantseerinud end retoorikast, mille kohaselt inimeselt on õigus oodata, et ta ohverdaks oma tervise inimkonna hüvanguks. Paraku tundub, et oleme ühiskonnana selle retoorika juurde tagasi jõudnud.