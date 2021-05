FOTOD | Kumu uus näitus uurib hilisnõukogude aja Eesti kunsti ja disaini

Näitusel väljapandud töödest ilmneb, kuidas disainerlik mõtteviis ja loomemeetod võib avalduda kontseptuaalses kunstiteoses ning kuidas kunsti abil on tõstatatud disainiprobleeme ja otsitud neile lahendusi. Esemelise ja ruumilise keskkonnaga suhestuvad teosed ärgitavad mõtisklema ka selle üle, kuidas disain hõlbustab või piirab meie igapäevaelu. „Kuigi need teosed on valminud 40–50 aastat tagasi ning teistsugustes poliitilistes ja majanduslikes tingimustes, panevad need meid tänapäevalgi mõtlema sellele, kes on meid ümbritseva keskkonna kujundanud, millist rolli mängivad meie elus tarbeesemed ja kuidas me end erinevates ruumides tunneme,“ kirjeldab kuraator Eda Tuulberg.