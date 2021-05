Kolan koeraga kodulähedases metsas täiesti sihitult. Kevadel on see üks minu lemmikumaid tegevusi, sest puud on veel raagus ja seetõttu nähtavus hea. Ragistan läbi võsa, kummardun kuuseokste alt läbi. Hüppan üle kuivenduskraavide ja kalpsan läbi lompide. Siin on kitsed süüa kraapinud, siin keegi maganud. Metsaalune on eri suuruses pabulaid täis ja need annavad aimu, kes on siinsed põhilised püsielanikud.

Järsku märkan ees, tihedamas metsasalus puurontidest ehitatud müüri. See on padumetsas asuv tsitadell. Selliseid ilmselt laste ehitatud metsaonnikesi satub minu rännakutel ette mitu. Mind valdavad kahetised tunded.