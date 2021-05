Riikliku tähtsusega hooned ei ole ainult suvalised majad linnaruumis. Nii nagu strateegilistel kohtadel töötavad inimesed peavad olema rahvale eeskujuks, kannavad ka nende asutuste hooned sõnumit. See sõnum peab andma inimestele kindlustunnet, et selles valdkonnas on kõik hästi ja hoitud. Nii nagu katkiste kingadega kingsepp ei ärata klientuuris usaldust, peab iga otsustaja peeglisse vaatama, kas see, mida ta päriselt teeb ja kuidas oma asju ajab, läheb ikka kokku nende väärtustega, mille eest tema asutus seisab.