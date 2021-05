Feliks Undusk: Kaja Kallase valitsus lükkab kogu kriisi raskuse Eesti inimeste turjale

Riigikogu reformierakonna fraktsiooni esimees kinnitab oma artiklis, et eelmise valitsuse rahakulutamist jätkates oleks Eesti mõne aastaga käpuli ja ees ootaks maksutõus. Kunagine rahandusminister Jürgen Ligi on teadupärast veelgi varem väitnud, et riigil on näpud mitte põhjas, vaid põhjast läbi. Niisiis, tuleb hakata kohe kõvasti kokku hoidma ja kulusid kärpima.

Just tark mees valitsuse taskus ehk eelarvenõukogu Tartu Ülikooli professori Raul Eametsaga eesotsas on seda ette kirjutanud, ütleb juhtiv valitsuspartei. Eelmine valitsus olevat nõukogu soovitusi täielikult eiranud. Muide, tore oleks kuulda professor Eametsa enda asjakohaseid selgitusi neile väidetele.