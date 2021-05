KOLUMN | Janek Mäggi: ühe vanemaga lastel on lähitulevikus pigem vaid ema. Kas isaks olemisest saab harukordne privileeg?

Kaasaja inimese dilemmad hargnevad arusaamast, et kord eluõiguse saanud inimene võib ise otsustada, mida selle maailmaga tohib peale hakata ja mida ei tohi. Kuidas siin tuleb elada - mis on hea ja õige - tema jaoks.

Ometi on inimene maailmas ajutine külaline, kelle meelsust kujundav kultuur on aegajalt vaenulik tema peamisele soovile kesta - mitte ainult enda kehas, vaid ka järglastes. Saada lapsi, olla ema ja isa.

Emaks ja isaks saamine on suurele osale ühiskonnast loomulik osa elust, kuid on palju neid kellel see ei õnnestu - vaatamata tahtele ning pingutusele.