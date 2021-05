Palgalõhe meeste ja naiste vahel nende karjääri alguses varastes kahekümnendates ei ole suur. Käärid saabuvad vanuses, mil naised jäävad mõneks ajaks lastega koju ja töölt eemale. Hullem veel kui mitme lapsega järjest ja aastateks. Tagasi tulles - kui üldse on kohta, kuhu tagasi tulla - on naine samal palgatasemel, kus ta oli enne lapsepuhkusele minekut. Kolleegid samal ajal on jõudnud purjetada edasi uutele väljakutsetele, mõistagi kõrgema sissetulekuga.