Covid-19 kõrval ei tohi ära unustada teisi nakkushaigusi, mis meid ohustavad ning mille parimaks vältimiseks on vaktsineerimine, mis on aastakümnetega efektiivsust tõestanud. Muret teeb see, et Eestis on hakanud immuniseerimiskava vaktsiinidega hõlmatus langema, olles keskmiselt 90% – see on kriitiline näitaja.

Oma praktikas olen korduvalt näinud, kuidas vanemad on kergekäeliselt loobunud lapse vaktsineerimisest rotaviiruse vastu, arvates, et laps põeb seda väga kergelt. Kui aga laps on vedelikupuuduse tõttu haiglasse sattunud ja on tilguti all, kahetsetakse sügavalt oma otsust.