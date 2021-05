Maailma esietendus. Vabal Laval etendub lugu Valgevene revolutsiooni esimesest ohvrist

Koroona on pööranud teatrite plaanid pea peale, kuid lavastuste proovid siiski käivad ning publiku ette tuuakse värsket materjali. Üks neist on eriti värske – Telliskivi linnakus tegutsev Vaba Lava plaanib tuua mai lõpus lavale Valgevene revolutsiooni traagilised sündmused.

Dokumentaalloo „Error 403” lavastab poliitiliste näidenditega kuulsust kogunud Valgevene Vaba Teatri asutaja Nikolai Halezin ja see räägib Valgevene revolutsiooni esimesest ohvrist Aljaksandr Taraikovskist. Näidendi peategelane pole siiski Taraikovski, vaid tema pihta surmava lasu teinud eriüksuse Almaz võitleja Nikita.