Ajutine pind. Pole midagi püsivamat kui ajutised nähtused

Ülevaatenäitusi on järjekindlalt korraldanud maalijate ja akvarellistide liidud, st sama kunstiliigi esindajad. Ülevaatenäitusi on ikka armastanud laiem kunstipublik, aga need on huvitavad ka kunstiga nii või teisiti tegelevatele inimestele, sest neil saab, nagu nimetuski ütleb, ülevaate parajasti valitsevatest suundadest ja eri põlvkondade kunstnikest, tuntutest ja uustulnukaist. Erilaadne materjal on paras pähkel kujundajale. Jaan Elken kui maalikunstnike liidu näituste kogenud kujundaja on põlvkonnad ja suunad üsna segi paisanud, ehitades ekspositsiooni üles pigem kontrastile ning pannes kõrvuti kõige vanema (Jüri Arrak, 84) ja kõige noorema (Tobias Oblikas, 17) tööd. Millised need on? Loe edasi!