Sõnum on selge. Kaitseväe kalmistul ei jalutanud 9. mail ringi koertega kiirreageerijaid. Kaitseväe peastaabi kindralid kardavad, et kui Eesti riigi pealinnas kõnnivad ringi Kaitseväe vormis ajateenijad, võib Kreml lavastada provokatsiooni. Keda või mida kaitseväe peastaap kardab? Alateadlik hirm selle ees, mis teised meist arvavad. Mis võib juhtuda? Isegi, kui juhtuks midagi, siis selleks on Eestis vastavad instantsid olemas, kes reageerivad. Ja kui neid ei ole, siis peaks küsima, miks ei ole neid 30 aasta jooksul loodud. Aga nad on. Tean, et on.