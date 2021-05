Aeg on muutunud ja peorõivad unustusse vajunud. Eelkõige seetõttu on luksuslikke ja elegantseid rõivaid loov eestimaine firmamärk Marimo tulnud välja uue kodurõivaste kollektsiooniga. Selle loomiseks on kasutatud venivat siidkangast, millest valmistatud riietes on võimalik tunda end mugavalt, ent näha ühtlasi luksuslik välja. „Eesmärk oli luua pükstest ja pluusist koosnev komplekt, mis ei mõjuks pidžaamana, vaid oleks glamuurne, elegantne ja šikk,” sõnab Marimo disainer Mariliis Pikkar.