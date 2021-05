Sillamäel leidis näiteks aset vahejuhtum, kus politsei pidi korrale kutsuma mehe, kes lehvitas 9. mail provokatiivselt Nõukogude sümboolikaga lippu. Samamoodi ei ole haruldane, et Eestis jalutatakse ringi Georgi lintidega. Vääritu ja põhjendamatu on mõtlemine ning suunised, et rahu ajal ja oma riigis keelustame kaitseväe vormi avaliku kandmise hirmust võimaliku pahatahtliku tõlgenduse ees.