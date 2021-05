Äsjane justiitsministeeriumi muudatusettepanek võimaldaks määrata lapsele elatisrahaks ka märksa vähem kui praegu miinimumiks seatud 292 eurot kuus. Miks?

Jah, Eestis on 9220 elatisvõlglast ja see ei näita eestlasi just parimast küljest. Ühiskonnas kehtib müüt, et lapsele praegu arvestatava elatisraha summa on liiga suur ja läheb pigem last kasvatava vanema heaoluks. Kas me ei tulnud seda müüti mitte selle seadusega muutma?