Villu Zirnask: Õige suund, valitsus. Tehke Texast ja lõpetage enamik piiranguid

2. märtsil teatas Texase osariigi kuberner Greg Abbott, et on aeg „avada Texas 100%” ja tühistada ka maski kandmise nõue. Nakatumise tase oli seal siis veidi madalam kui praegu Eestis, aga Kaja Kallase valgusfoori järgi olnuks värv ikkagi oranž, mitte roheline ega isegi mitte kollane. Vaktsineerimine käis Texases hoogsalt, aga sellega polnud veel nii kaugele jõutud kui nüüdseks Eestis. President Joe Biden nimetas Abbotti otsust neandertallase moodi mõtlemiseks ja Bideni koroonanõunik Anthony Fauci pidas seda samuti ohtlikuks, sest nakatumise tase on veel liiga kõrge.

Texase avamisest 10. märtsil on nüüdseks möödas üle kahe kuu, aga Fauci lubatud koroonaplahvatust Texases ei saabunud. Paradoksaalsel kombel tabas uus koroonahüpe hoopis mõnd Fauci nõuandeid hardalt järgivat osariiki.