PÄEVA TEEMA | Kalle Laanet: meie liitlassuhted on laitmatud, aga siseriiklikult on arenguruumi palju

Tänases keerulises julgeolekuolukorras peame näitama, et Eesti kaitsevägi ei ole pausile pandud. See tähendab, et kõik plaanilised õppused alustades Kevadtormist, lõpetades liitlastega koostöös toimuvatest, näiteks Defender Europe, toimuvad. Eestil on väga head liitlassuhted, alles sel nädalavahetusel maandusid 600 sõpra USA-st langevarjudega Nurmsi juures, et näidata nende valmisolekut kaitsta nii Eesti kui kogu NATO territooriumit. Sellised suurõppused on ülim heidutus meie naabrile ja suurim kummardus meie kaitseväele.