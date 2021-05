Nakkusnäitaja on küll jõudsalt vähenenud, kuid püsib siiski kõrge, kas valitsuse otsus on õige?

Kuidas õpilaste vaimne tervis vastu on pidanud, kas otsus leevendab nende jaoks stressitaset ja võimalikku vaimsete probleemide riski?

Kas koolis võetakse kasutusele hajutusmeetmed või muud abinõud?

Vastavad Prantsuse Lütseumi direktor Peeter Pedak ja Pelgulinna Gümnaasiumi direktor Tõnu Piibur.