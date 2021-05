Kas uuselamurajoon või looduskaitseala? Tallinna küljealuse roheala saatust menetletakse juba aastakümneid

Tallinna külje all on betoonise Õismäe, Vana-Mustamäe eramute ja Harku vahel säilinud Astangu-Mäeküla rohelusest rõkkav kolmnurk. Seal on haruldane floora ja fauna, natuke veel puutumata loodust ja vanades ehitistes talvituvad nahkhiired.

Nii nagu ülejäänud Tallinna ümbruses, on ka Astangul oht pappkarbistuda ja muutuda enamjaolt kinnisvaraarendajate pärusmaaks. Või siis ka mitte, sest omanikele pruugivad jääda käsud-keelud, kuid mitte eriti õigust oma maal tegutseda.

Juba aastaid on kohalikud aktiivsed looduskaitsjad, kinnisvaraarendajad ja seadusandja seisnud kui patiseisus. Ühed ei lubaks lillegi liigutada, teised ehitaks metsa Harkust Nõmmeni maju täis ja kolmandad aina menetlevad. Rahul pole keegi.