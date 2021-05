Hommikuid alustab Eva smuutiga ja tema abikaasagi on pärast pikki aastaid võtnud selle harjumuse omaks. Peale mahediku on laual puder võisilmaga, praetud või keedetud munad, avokaado või õrnsoolalõhe. Enda soolatud kala on Eval külmkapis alati – selle eest hoolitseb abikaasa, kes on ka osav kalasuitsutaja. Ja ka poes käib nende peres abikaasa. „Mina ei osta ju kooki! Aga mees sööb igal jumala õhtul kell 10.30 kooki ja joob piima peale. Mina vaatan sel hetkel mujale.”