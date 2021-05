Käesoleva kriisi eripäraks on see, et inimeste vaba liikumine on takistatud, mis tähendab, et kriisi ajal on pärsitud ka tööjõu ränne. Tööjõu rände seisukohalt ongi eriti oluline see, mis hakkab toimuma kriisi raugedes: kuidas majandus avaneb ja käima läheb. Me võime mõningaid analooge otsida eelmise kriisi järgsest rändest, kuid ega me täpselt ei tea.