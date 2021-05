Kätlin Konstabel: Gatesid lahutasid, aga meie? Kuidas end „hõbedase lahkumineku” eest kaitsta

See, kuidas reageeriti Bill ja Melinda Gatesi lahutusele, tuleneb kahtlemata suurelt jaolt Bill Gatesi aastatepikkusest maailma rikkaima mehe kuulsusest ja otsusest annetada suur osa oma varandust heategevuseks. Ometi viitab see ehmatus sellelegi, et me kõik kaldume arvama: kui paar on juba aastaid või lausa aastakümneid koos olnud, siis on lahkuminek äärmiselt imelik. Peaaegu häbiväärne, sest kohe hakatakse otse või kaude rääkima keskeakriisist. Uuritakse, kas meespoole riietumisstiil või automark on nooruslikumaks muutnud. Või on hoopis naine kuidagi ootamatult säravana silma jäänud?

Ent vaadakem tegelikkust.