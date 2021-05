Ian Buruma: sõda läheneb. Häbi ei lase Taiwanis taganeda ei USA-l ega Hiinal

Kas Ameerika Ühendriigid oleksid valmis riskima katastroofilise sõjaga Hiina rahvavabariigi vastu, et kaitsta Hiina vabariiki (mida me tunneme küll rohkem Taiwani nime all)? President Joe Biden väljendab end selgelt. Ta näeb Hiina ja Ameerika vastasseisus üleilmset konflikti, milles omavahel võitlevad demokraatia ja autokraatia. Ja Taiwani demokraatia on tema arvates üks Aasia edukamaid.

1954. aastal oli pilt veel selgem. Kui Hiina oli tulistanud suurtükkidest Taiwani-lähedast inimtühja kaljusaarekest, ähvardas president Dwight Eisenhower kasutada tuumarelva.