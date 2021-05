Pangad ei taha maale kodu ostjaid jutule võtta. Riik plaanib appi minna

Kui Aili ja Kristjan Vahtla tahtsid Setumaale Võõpsu külla maja osta, oli pangalt üllatavalt keeruline kodulaenu saada. Probleemid algasid sellest, et Kristjani sissetulek olenes hooajast. Aili oli kindlal palgatööl ja Kristjan teenis aasta peale kokku sama palju kui Aili, aga pankadele ei meeldinud Kristjani sissetuleku ebastabiilsus. Lõpuks võeti laen Aili nimele, ent ometi tundis pank huvi Kristjani rahaasjade vastu, sest nad on abielus ja neil on ühisvara.

Samuti tekitas pankades segadust Aili kaugtöö. Töökoht oli Tallinnas, aga Aili töö iseloom võimaldas seda teha ka Setumaalt, Tallinna satub ta harva. Pangad arvasid töö asukoha tõttu, et Vahtlad tahavad omale suvilat osta.