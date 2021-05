NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: Rüütel Ratas

Iseenesest sobib Ratas muidugi kenasti põhiseadusest välja loetavasse presidendirolli. Esindusisiku tähtsaim omadus on loomulikult väärikus, millest Ratasel puudu ei jää. Muide, seda sõna on sageli kasutatud ka ühe varasema Eesti presidendi, nimelt Arnold Rüütli puhul! Väärikus seisneb aga ennekõike staatilisuses. Kõige väärikamad on teatavasti monumendid, kes seisavad igaveses rahus. Olla väärikas – see tähendab püsida liikumatu ja pidulikult vaikida. Aktiivne inimene, kes pidevalt tegutseb, räägib ja töötab, enamasti sama esinduslikult ei mõju. David Vseviov on kõnelenud, kuidas kujutati Stalini ajastu filmides Leninit ja Stalinit. Lenin aina vatras, sekeldas ja vehkis kätega, Stalin aga seisis liikumatult, piip käes, ja ütles vaid haruharva mõne kaaluka sõna. Selge ju, kumb mõjub tõelise juhina, kas orav rattas või inimene-tuletorn!

Eesti presidendilt oodatakse põhiseaduse järgi ju üksnes tseremoniaalsete rollide täitmist. Tõsiasi, et nii Lennart Meri, Toomas Hendrik Ilves kui ka Kersti Kaljulaid on korda saatnud palju enam, tuleneb nende isiksusest, nende püsimatust loomusest, mis kitsastesse raamidesse lihtsalt ei mahu. Muidugi on see Eesti jaoks õnn, et meil on olnud nii säravad ja targad presidendid, aga kui kõrvale pole panna sama ambitsioonikat valitsusjuhti, tundub see kohati raiskamisena. Juba siis, kui Kersti Kaljulaid presidendiks valiti, kirjutasin ma, et tegelikult sobiks ta hoopis enam peaministriks, kuna selles ametis saaks ta tegutseda oluliselt vabamalt ja loovamalt. Perioodil, mil Kersti Kaljulaid oli president ja Jüri Ratas peaminister, oli ju väga lihtne ette kujutada, kui palju kasulikum olnuks Eestile, kui rollid oleksid jagunenud vastupidi. Kaljulaid oleks saanud midagi reaalset ära teha, Ratas oleks aga pidanud õpetlikke kõnesid, surunud kätt ja seisnud sirge seljaga. Nii nagu omal ajal tegi Arnold Rüütel, pälvides sellega rahva austuse ja armastuse.