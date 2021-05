JUHTKIRI | MES-i või KredExiga maale elama? Jah

Linnainimeste maale kolimise huvi on kasvujoonel olnud juba viis-kuus aastat. Peaaegu sama kaua on kestnud ka jutt, et pangad ei taha maale eluaseme ostmiseks laenu anda. Vähemalt viimased paar-kolm aastat on poliitikud veeretanud juttu, et peaks tarvitusele võtma riiklikud meetmed, mis sellest turutõrkest üle aitavad.