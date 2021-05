Ilmselt kujutame kõik ette, et pärast ebastabiilset koroona-aastat kuluks paljudele ära midagi värsket, kosutavat ja huvitavat. Õpihuvi ei ole miski, mis lihtsalt on või ei ole. See on psüühiline seisund, milleks on vaja teatud eeldusi. Just seetõttu on tänavuse lisaeelarvega eraldatud laagritoetuse peamine siht uue õppeaasta eel võimalikult paljudele lastele ja noortele õppimiseks positiivse eelhäälestuse pakkumine.