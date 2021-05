FOTOD | Kumus avatakse Läti ühe populaarsema kunstniku Janis Rozentālsi näitus

Näitus „Janis Rozentāls. Elutants“ on Kumu kunstimuuseumi suures saalis avatud kuni 5. septembrini 2021. Näitus on korraldatud koostöös Läti Rahvusliku Kunstimuuseumiga. Teoseid on väljapanekule laenanud Läti Rahvuslik Kunstimuuseum, Liepāja Muuseum, Tukumsi Muuseum, Belēvičsi perekonna kogu, Zuzānsite kunstikogu ja erakogud.