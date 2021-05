PÄEVA TEEMA | Sven Sester: liigume vääramatult riigi suunas, kus kõik on salastatud

Mõned kuud tagasi salastati peaminister Kaja Kallase otsusega viieks aastaks oluline koroonakriisi info. Igapäevane ülevaade, mis ei olnud isikustatud, kandis pitserit, et sellest võib rääkida alles 2026 aastal! „AK“ märkega dokumendid on sisuliselt salajased. Kui peaminister saadab „AK“ märkega COVID-19 kriisi lahendamise ja analüüsi seisukohalt olulise ülevaate ainult ühele asutusele või institutsioonile, siis tähendab see, et selle dokumendiga ei ole võimalik tutvuda 1,3 miljonil Eesti elanikul. Nende 1,3 miljoni seas on aga sadu eksperte, analüütikuid, ajakirjanikke, kelle teadmistest oleks kriisi lahendamisel abi. Seega on dokument sisuliselt salajane.

Nüüd on aga kolm valitsuse ministrit (siseminister Kristjan Jaani, keskkonnaminister Tõnis Mölder ja kaitseminister Kalle Laanet) teinud ettepaneku, et „asutusesiseks kasutamiseks“ märget võiks pikendada lõputult. Mida see tegelikult tähendaks?