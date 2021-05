VASTULAUSE | Jaanus Riibe Alo Raunile: jah, see on teeremont ja planeerimine ei käigi üleöö

Ka ajakirjaniku kodutänaval toimus vana asfaltkatte eemaldamine, killustikaluse väljakaeve ja uue ehitus, kaevuluukide väljavahetus uute vastu ja uue asfaltkatte ning teepeenra ehitus.Nüüd on tekkinud uued mured, nagu autor ise rõhutas, et "autode parkimise ala on kaetud killustiku, mitte millegi esteetilisemaga". See on mõistetav, sest ka meie soov on saavutada kiiremini rohkem, pakkuda täiesti uut kvaliteeti ja põnevaid lahendusi, kuid see nõuab aega, alates aruteludest, elanike kaasamisest, seejärel projekteerimisest, selle tutvustamisest kuni ehitamiseni välja. Iga objekt on unikaalne ja uisapäisa ei tohigi kiirustada kõike ümber kujundama, sest muidu võib juhtuda nii, et uus on hullem kui vana.