ERISAADE | Riina Sikkut: ahistamisjuhtumeid aina tuleb, aga ikka võib 14-aastasega kartmatult seksida

Eesti on üks väheseid riike Euroopas, kus seksuaalse enesemääratlemise piir pole mitte 16, vaid 14. Ning ehkki Eesti erakondade seas valitseb pea täielik üksmeel - vastavad eelnõud on esitanud nii EKRE kui sotsiaaldemokraadid, ei paista olevat palju võimalusi, et uus kord sügisest kehtima hakkaks.