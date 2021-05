Konkreetsemalt rapsiõli kasuks räägib selle rasvhappeline koostis, sest liigne oomega-6 rasvhapete sisaldus võib tõsta mitmete terviserikete, näiteks südamehaiguste, astma, ekseemide kui ka koguni äkksurma riski. Oomega-3 ja oomega-6 rasvhapete soovitatav vahekord organismis on 1:1 või 2:1. Olivia rapsiõli sisaldab oomega-3 ja -6 rasvhappeid sarnaselt soodsaks peetavale vahekorrale ehk 2:1, samas kui näiteks oliiviõlis on see 20:1.